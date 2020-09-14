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Ракурс
К Раде подкатили пушку, требуя создания ВСК по поводу «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції

К Раде подкатили пушку, требуя создания ВСК по поводу «вагнергейта» (ФОТО, ВИДЕО)

14 сен 2020, 12:12
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Под Верховной Радой в Киеве 14 сентября требуют создать следственную комиссию, чтобы разобраться, кто из Офиса президента слил дело «вагнеровцев».

Люди кричат ​​"Позор!" и призывают расследовать скандальное дело о якобы срыве операции. В начале акции к парламенту на специальной платформе подкатили даже средневековую казацкую пушку.

К Раде подкатили пушку, требуя создания ВСК по поводу «вагнергейту», фото — Ян Доброносов

Нардеп Владимир Арьев заявил о требовании оппозиционных фракций предоставить слово родственникам погибших украинских военных в Раде, а также созвать заседание с Зеленским.

Участники акции утверждают, что власти пытаются «избежать ответов на трудные, но важные вопросы: государственная измена по делу» вагнеровцев «, „перемирие“ со смертями наших воинов, „Риф“ за решеткой, дерзкая коррупция в Окружном административном суде Киева».

К Раде подкатили пушку, требуя создания ВСК по поводу «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції

Протестующие требуют создать временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу «вагнеровцев», заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей ТКГ, председателя СБУ и командования ВСУ по ситуации с перемирием, создать ВСК по фактам фальсификации дела Шеремета.

Как ранее сообщил бывший глава СНБО Александр Турчинов, создание ВСК требуют и в «Евросолидарности». Петиция о создании парламентской следственной комиссии по поводу «Вагнергейта» на сайте президента уже набрала 25 тыс. голосов.

К Раде подкатили пушку, требуя создания ВСК по поводу «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції


К Раде подкатили пушку, требуя создания ВСК по поводу «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції

К Раде подкатили пушку, требуя создания ВСК по поводу «вагнергейту»

Источник: Ракурс


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