К Раде подкатили пушку, требуя создания ВСК по поводу «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції

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Ракурс

Под Верховной Радой в Киеве 14 сентября требуют создать следственную комиссию, чтобы разобраться, кто из Офиса президента слил дело «вагнеровцев».

Люди кричат ​​"Позор!" и призывают расследовать скандальное дело о якобы срыве операции. В начале акции к парламенту на специальной платформе подкатили даже средневековую казацкую пушку.

Нардеп Владимир Арьев заявил о требовании оппозиционных фракций предоставить слово родственникам погибших украинских военных в Раде, а также созвать заседание с Зеленским.

Участники акции утверждают, что власти пытаются «избежать ответов на трудные, но важные вопросы: государственная измена по делу» вагнеровцев «, „перемирие“ со смертями наших воинов, „Риф“ за решеткой, дерзкая коррупция в Окружном административном суде Киева».

Протестующие требуют создать временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу «вагнеровцев», заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей ТКГ, председателя СБУ и командования ВСУ по ситуации с перемирием, создать ВСК по фактам фальсификации дела Шеремета.

Как ранее сообщил бывший глава СНБО Александр Турчинов, создание ВСК требуют и в «Евросолидарности». Петиция о создании парламентской следственной комиссии по поводу «Вагнергейта» на сайте президента уже набрала 25 тыс. голосов.