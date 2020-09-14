Під Раду підкотили гармату, вимагаючи створення ТСК щодо «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції

https://racurs.ua/ua/n143794-pid-radu-pidkotyly-garmatu-vymagauchy-stvorennya-tsk-schodo-vagnergeytu-foto-video.html

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Під Верховною Радою у Києві 14 вересня вимагають створити слідчу комісію, щоб розібратися, хто з Офісу президента злив справу «вагнерівців».

Люди кричать «Ганьба» і закликають розслідувати скандальну справу про зрив операції. На початку акцію до парламенту на спеціальній платформі підкотили навіть середньовічну козацьку гармату.

Нардеп Володимир Ар'єв заявив про вимогу опозиційних фракцій надати слово родичам загиблих українських військових у Раді, а також скликати засідання із Зеленським.

Учасники акції стверджують, що «влада намагається уникнути відповідей на важкі, але важливі питання: державна зрада у справі „вагнерівців“, „перемир'я“ зі смертями наших воїнів, „Ріф“ за ґратами, зухвала корупція в Окружному адміністративному суді Києва».

Протестувальники вимагають створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів здачі національних інтересів та державної зради в діях посадових осіб у справі «вагнерівців», заслухати звіт міністрів оборони та закордонних справ, представників ТКГ, голови СБУ та командування ЗСУ щодо ситуації з перемир’ям, створити ТСК щодо фактів фальсифікації справи Шеремета загалом та відповідних експертиз у ній зокрема.

Як раніше повідомив колишній глава РНБО Олександр Турчинов, створення ТСК вимагають і в «Євросолідарності». Петиція про створення парламентської слідчої комісії щодо «Вагнергейту» на сайті президента вже набрала 25 тис. голосів.