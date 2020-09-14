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Під Раду підкотили гармату, вимагаючи створення ТСК щодо «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції

Під Раду підкотили гармату, вимагаючи створення ТСК щодо «вагнергейту» (ФОТО, ВІДЕО)

14 вер 2020, 12:12
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Під Верховною Радою у Києві 14 вересня вимагають створити слідчу комісію, щоб розібратися, хто з Офісу президента злив справу «вагнерівців».

Люди кричать «Ганьба» і закликають розслідувати скандальну справу про зрив операції. На початку акцію до парламенту на спеціальній платформі підкотили навіть середньовічну козацьку гармату.

Під Раду підкотили гармату, вимагаючи створення ТСК щодо «вагнергейту», фото — Ян Доброносов

Нардеп Володимир Ар'єв заявив про вимогу опозиційних фракцій надати слово родичам загиблих українських військових у Раді, а також скликати засідання із Зеленським.

Учасники акції стверджують, що «влада намагається уникнути відповідей на важкі, але важливі питання: державна зрада у справі „вагнерівців“, „перемир'я“ зі смертями наших воїнів, „Ріф“ за ґратами, зухвала корупція в Окружному адміністративному суді Києва».

Під Раду підкотили гармату, вимагаючи створення ТСК щодо «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції

Протестувальники вимагають створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів здачі національних інтересів та державної зради в діях посадових осіб у справі «вагнерівців», заслухати звіт міністрів оборони та закордонних справ, представників ТКГ, голови СБУ та командування ЗСУ щодо ситуації з перемир’ям, створити ТСК щодо фактів фальсифікації справи Шеремета загалом та відповідних експертиз у ній зокрема.

Як раніше повідомив колишній глава РНБО Олександр Турчинов, створення ТСК вимагають і в «Євросолідарності». Петиція про створення парламентської слідчої комісії щодо «Вагнергейту» на сайті президента вже набрала 25 тис. голосів.

Під Раду підкотили гармату, вимагаючи створення ТСК щодо «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції


Під Раду підкотили гармату, вимагаючи створення ТСК щодо «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції

Під Раду підкотили гармату, вимагаючи створення ТСК щодо «вагнергейту», фото — Рух опору капітуляції

Джерело: Ракурс


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