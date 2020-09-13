У Білорусі в липні затримали російських найманців, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n143772-sprava-vagnerivciv-petyciya-pro-stvorennya-tsk-u-verhovniy-radi-nabrala-25-tysyach-golosiv.html

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Петиція від родичів українських військових, які загинули від рук російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера», котрих нещодавно затримали в Білорусі і повернули Росії, набрала необхідні для розгляду Верховною Радою 25 тис. голосів.

Автори петиції вимагають невідкладно створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) Верховної Ради, щоб розслідувати інформацію, котра з’явилася у ЗМІ, про те, що інцидент з «вагнерівцями» був наслідком зриву української спецоперації з вивезення цих військових злочинців до України. Про це йдеться на сторінці петицїі на сайті Верховної Ради.

Ми не зацікавлені в скандалах, спекуляціях і появі десятків непідтверджених версій. Нам потрібна правда, — наголошується в тексті петиції.

Автори петиції зазначають, що, за наявними відомостями, серед бойовиків могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17, збитого в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік здійснювали спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом за свої злочини.

Нагадаємо, під час пленарного засідання Верховної Ради депутати із «Європейської солідарності» заявили про наявність доказів щодо зірваної спецоперації проти «вагнерівців» та закликали негайно створити відповідну ТСК.