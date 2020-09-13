В Беларуси в июле задержали российских наемников, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n143772-delo-vagnerovcev-peticiya-o-sozdanii-vsk-v-verhovnoy-rade-nabrala-25-tys-golosov.html

Ракурс

Петиция от родственников украинских военных, погибших от рук российских наемников из частной военной компании «Вагнера», которых недавно задержали в Беларуси и вернули России, набрала необходимые для рассмотрения Верховной Радой 25 тыс. голосов.

Авторы петиции требуют безотлагательно создать временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады, чтобы расследовать информацию, которая появилась в СМИ, о том, что инцидент с «вагнеровцами» был следствием срыва украинской спецоперации по вывозу этих военных преступников в Украину. Об этом говорится на странице петиции на сайте Верховной Рады.

Мы не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлению десятков неподтвержденных версий. Нам нужна правда, — подчеркивается в тексте петиции.

Авторы петиции отмечают, что, по имеющимся сведениям, среди боевиков могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофы малайзийского «Боинга» рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

В конце июля под Минском задержали группу из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года осуществляли спецоперацию по заманивания этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления.

Напомним, во время пленарного заседания Верховной Рады депутаты из «Европейской солидарности» заявили о наличии доказательств сорванной спецоперации против «вагнеровцев» и призвали немедленно создать соответствующую ВСК.