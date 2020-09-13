Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время Автопрайда в Харькове, фото: KharkivPride
Первый в Украине Автопрайд состоялся в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n143771-pervyy-v-ukraine-avtoprayd-sostoyalsya-v-harkove-foto-video.htmlРакурс
В Харькове сегодня, 13 сентября, состоялся первый в Украине Автопрайд — автопробег в поддержку прав ЛГБТ.
В акции приняли участие 20 автомобилей и примерно 100 человек. Об этом сообщила соорганизатор мероприятия Анна Шарыгина.
В рамках сегодняшней акции колонна участников Автопрайда проехалась по проспекту Гагарина. Общая протяженность маршрута составила примерно 5 км.
По ее словам, к такому формату организаторы акции обратились из-за введенного в Украине в связи с эпидемией корнавирусной болезни COVID-19 карантина.
Поэтому мы решили, что Автопрайд — это самый безопасный в условиях карантина формат, — отметила она.
Еще одной причиной избрания этого формата была необходимость избежать провокаций и насилия, добавила другой соорганизатор мероприятия Вера Черныгина.
По оценкам полиции, в этом мероприятии приняли участие 70 представителей общественной организации «Харьковское Женское Объединение «Сфера» на 22 автомобилях. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Также сегодня в Харькове происходили другие акции. Так, на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко и на площади Конституции общественные организации «Правый сектор» и «Спортивный корпус» провели мирное мероприятие «Традиционная семья — сильная страна».
У памятника Независимости на площади Конституции состоялась акция общественной организации «Традиция и порядок».
Кроме того, у здания Харьковской облгосадминистрации протеста против пропаганды ЛГБТ провело объединение «Фрайкор».
В полиции количество участников сегодняшних акций в целом оценивают в 100 человек. Грубых нарушений общественного порядка во время их проведения не было зафиксировано.
Напомним, 15 сентября 2019 года в Харькове в рамках «ХарьковПрайд» состоялся первый в городе Марш равенства.
.