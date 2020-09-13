Во время Автопрайда в Харькове, фото: KharkivPride

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В Харькове сегодня, 13 сентября, состоялся первый в Украине Автопрайд — автопробег в поддержку прав ЛГБТ.

В акции приняли участие 20 автомобилей и примерно 100 человек. Об этом сообщила соорганизатор мероприятия Анна Шарыгина.

В рамках сегодняшней акции колонна участников Автопрайда проехалась по проспекту Гагарина. Общая протяженность маршрута составила примерно 5 км.

По ее словам, к такому формату организаторы акции обратились из-за введенного в Украине в связи с эпидемией корнавирусной болезни COVID-19 карантина.

Поэтому мы решили, что Автопрайд — это самый безопасный в условиях карантина формат, — отметила она.

Еще одной причиной избрания этого формата была необходимость избежать провокаций и насилия, добавила другой соорганизатор мероприятия Вера Черныгина.

По оценкам полиции, в этом мероприятии приняли участие 70 представителей общественной организации «Харьковское Женское Объединение «Сфера» на 22 автомобилях. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Также сегодня в Харькове происходили другие акции. Так, на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко и на площади Конституции общественные организации «Правый сектор» и «Спортивный корпус» провели мирное мероприятие «Традиционная семья — сильная страна».

У памятника Независимости на площади Конституции состоялась акция общественной организации «Традиция и порядок».

Кроме того, у здания Харьковской облгосадминистрации протеста против пропаганды ЛГБТ провело объединение «Фрайкор».

В полиции количество участников сегодняшних акций в целом оценивают в 100 человек. Грубых нарушений общественного порядка во время их проведения не было зафиксировано.

Напомним, 15 сентября 2019 года в Харькове в рамках «ХарьковПрайд» состоялся первый в городе Марш равенства.