Під час Автопрайду в Харкові, фото: KharkivPride

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У Харкові сьогодні, 13 вересня, відбувся перший в Україні Автопрайд — автопробіг на підтримку прав ЛГБТ.

В акції взяли участь 20 автомобілів та приблизно 100 людей. Про це повідомила співорганізатор заходу Анна Шаригіна.

В межах сьогоднішньої акції колона учасників Автопрайду проїхалася проспектом Гагаріна. Загальна довжина маршруту склала приблизно 5 км.

За її словами, саме до такого формату організатори акції вдалися через запроваджений в Україні у зв’язку з епідемією корнавірусної хвороби COVID-19 карантин.

Тому ми вирішили, що Автопрайд — це найбезпечніший в умовах карантину формат, — зазначила вона.

Ще однією причиною обрання цього формату була необхідність уникнути провокацій і насилля, додала інший співорганізатор заходу Віра Чернигіна.

За оцінками поліції, в цьому заході взяли участь 70 представників громадської організації «Харківське Жіноче Об'єднання «Сфера» на 22 автомобілях. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Також сьогодні в Харкові відбувалися інші акції. Так, на майданчику біля Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка та на майдані Конституції громадські організації «Правий сектор» та «Спортивний корпус» провели мирний захід «Традиційна родина — сильна країна».

Біля пам’ятника Незалежності на майдані Конституції відбулась акція громадської організації «Традиція і порядок».

Крім того, біля будівлі Харківської облдержадміністрації протесту проти пропаганди ЛГБТ провело об'єднання «Фрайкор».

У поліції кількість учасників сьогоднішніх акцій загалом оцінюють у 100 осіб. Грубих порушень громадського порядку під час їх проведення не було зафіксовано.

Нагадаємо, 15 вересня 2019 року в Харкові в межах «ХарківПрайд» відбувся перший у місті Марш рівності.