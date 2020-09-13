У Білорусі тривають акції протесту, фото: Tut.by

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Протести в Білорусі, спричинені серпневими президентськими виборами в цій країні, тривають вже понад місяць.

Сьогодні, 13 вересня, в столиці Білорусі Мінську відбувається Марш героїв на підтримку заарештованих опозиціонерів. У різних районах Мінська вже затримали близько 250 людей, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на МВС Білорусі.

Зазначається, що МВС Білорусі нарахувало на території країни близько двох десятків «гарячих точок протесту».

Кількість учасників Маршу героїв у відомстві оцінюють у 3 тис. осіб.

Водночас видання Tut. by повідомляло, що близько 15.00 на центральній частині мінського проспекту Переможців зібралися приблизно 10 тис. осіб.

Також, за інформацією видання, у центральній частині Мінська спостерігаються проблеми з роботою мобільного інтернету.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня, їх переможцем офіційно оголосили багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Вибори спровокували масштабні акції протесту по всій країні, учасники яких вважають результати голосування сфальсифікованими, а справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, центр Мінська обгороджують колючим дротом.