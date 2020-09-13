В Беларуси продолжаются акции протеста, фото: Tut.by

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Протесты в Беларуси, вызванные августовскими президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже больше месяца.

Сегодня, 13 сентября, в столице Беларуси Минске проходит Марш героев в поддержку арестованных оппозиционеров. В разных районах Минска уже задержали около 250 человек, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на МВД Беларуси.

Отмечается, что МВД Беларуси насчитало на территории страны около двух десятков «горячих точек протеста».

Количество участников Марша героев в ведомстве оценивают в 3 тыс. человек.

В то же время издание Tut. by сообщало, что около 15.00 на центральной части минского проспекта Победителей собрались приблизительно 10 тыс. человек.

Также, по информации издания, в центральной части Минска наблюдаются проблемы с работой мобильного интернета.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа, их победителем официально объявили многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Выборы спровоцировали масштабные акции протеста по всей стране, участники которых считают результаты голосования сфальсифицированными, а настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, центр Минска ограждают колючей проволокой.