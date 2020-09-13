Вулканический пепел может иметь значительно большее влияние на изменения климата, чем считалось

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Изменения климата могут зависеть от вулканического пепла в значительно большей степени, чем считалось.

К такому выводу пришли американские ученые из Университета Колорадо (США) на основе исследования результатов извержения вулкана Келут на индонезийском острове Ява в 2014 году, сообщает Phys.org.

Отмечается, что это открытие стало результатом случайного наблюдения — исследуя пострадавшие территории спустя месяц после извержения, ученые обнаружили несколько крупных частиц пепла, которые все еще продолжали находиться в атмосфере.

Дело в том, что хотя ученые уже давно знают, что извержения вулканов могут повлиять на климат планеты, перекрывая путь солнечному свету, до этого считалось, что частицы вулканического пепла достаточно тяжелые, чтобы выпасть из вулканических облаков вскоре после извержения.

Поэтому ученые решили проверить, почему этого не произошло в случае с Келутом.

Оказалось, что шлейф вулкана изобиловал мелкими и легкими частицами пепла — крошечными частицами, которые, вероятно, могли длительное время плавать в воздухе, подобно пуху из одуванчиков.

Предполагалось, что пепел похож на вулканическое стекло, — отмечают исследователи. — Но мы обнаружили, что эти частицы имеют плотность, которая больше напоминает пемзу.

Также ученые установили, что частицы пепла активно вмешиваются в химические реакции серы (SO2), которая во время вулканического извержения в большом количестве выбрасывается в атмосферу.

Похоже, что молекулы SO2 прилипают к частицам пепла, который находится в воздухе. В результате они могут вступать в химические реакции на поверхности пепла, которые потенциально извлекают из воздуха около 43% диоксида серы.

Это исследование свидетельствует о необходимости переоценки факторов, контролирующих продолжительность «жизни» SO2, при моделировании климатических моделей, а также влияния вулканического пепла на химию стратосферы и радиацию, — отмечают исследователи.



Пока не известно, как эти облака пепла влияют на климат. Теоретически, они могут затемнять планету на длительное время и даже способствовать ее охлаждению после извержения. Также пепел за это время может разноситься на большие расстояния, где может запустить химические реакции, которые, например, повредят озоновому слою Земли.

Напомним, недавно ученые установили, что степень поглощения углекислого газа Мировым океаном значительно недооценивалась.