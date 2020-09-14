ДТП. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143793-smertelnoe-dtp-na-zakarpate-otnyalo-jizni-u-dvuh-mujchin-foto.html

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ДТП на Закарпатье произошло сегодня, 14 сентября. Трагедия произошла рано утром, в 6.18 утра. Водитель автомобиля «ВАЗ 2106» выехал на обочину и врезался в автобусную остановку. Сила столкновения оказалась настолько большой, что автомобиль разбился от столкновения.

В результате аварии водитель и пассажир авто погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Сообщается, что трагедия произошла в селе Луково, что на Иршавщине Закарпатской области. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа местного отделения полиции и инспекторы криминалисты.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля «ВАЗ 2106» сначала выехал на встречную полосу, а затем съехал на обочину и столкнулся с бетонной автобусной остановкой. За рулем авто находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, а пассажиром оказался 34-летний односельчанин водителя.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Правоохранители назначили экспертизы, которые установят обстоятельства гибели потерпевших.

Напомним, ранее мы сообщали, что смертельное ДТП произошло в ночь на 11 сентября на автотрассе «Киев — Харьков — Довжанский» вблизи села Иванков Бориспольского района Киевской области. В результате столкновения пять человек погибли, еще 20 были травмированы.