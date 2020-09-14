ДТП. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143793-smertelna-dtp-na-zakarpatti-zabrala-jyttya-dvoh-cholovikiv-foto.html

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ДТП на Закарпатті сталася сьогодні, 14 вересня, о 6.18 ранку. Водій автомобіля «ВАЗ 2106» виїхав на узбіччя та врізався в автобусну зупинку. Сила зіткнення була настільки сильною, що автомобіль розтрощило.

Внаслідок аварії водій та пасажир авто померли на місці. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.





Повідомляється, що трагедія сталася у селі Луково, що на Іршавщині Закарпатської області. На місце події прибула слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції та інспектори криміналісти.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля «ВАЗ 2106» спочатку виїхав на зустрічну смугу, а потім з’їхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною автобусною зупинкою. За кермом авто перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, а пасажиром виявився 34-річний односелець водія.





Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Правоохоронці призначили експертизи, які встановлять обставини загибелі потерпілих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смертельна ДТП сталася в ніч на 11 вересня на автотрасі «Київ — Харків — Довжанський» поблизу села Іванків Бориспільського району Київської області. В результаті зіткнення п’ятеро людей загинули, ще 20 були травмовані.