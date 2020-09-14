Прикордонна служба України. Фото: прес-служба ДПСУ

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Державна прикордонна служба України (ДПСУ) посилює охорону кордону з Білоруссю через військові навчання, які проводить країна разом з Російською Федерацією.

Прикордонники готуються до можливих провокацій, правопорушень та перетину кордону групами осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що кордон з Білоруссю складає понад 1 тис. км та проходить у межах п’ятьох областей. На сьогодні ситуація на кордоні повністю контрольована та стабільна, заявляють прикордонники.





У ДПСУ запевняють, що наразі мають достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити надійну охорону кордону. Також на час військових навчань у Білорусі було долучено до охорони кордону додаткові резерви, у тому числі спецпідрозділ «Дозор». До пильнування за кордоном долучили кінологів.

Прикордонниками здійснюється прикордонний моніторинг з повітря за допомогою дронів. Також для моніторингу використовується прикордонна авіація. На водних ділянках застосовуються катери «Safe boat 27».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська прибудуть до Білорусі. Країни-учасниці зберуться на щорічні навчання «Слов'янське братство». На навчаннях військовослужбовці відпрацьовуватимуть завдання з боротьби з тероризмом.