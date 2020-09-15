Нові навчання у Білорусі анонсувала Росія — вчитимуться «миротворчості»

Навчання у Білорусі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n143871-novi-navchannya-u-bilorusi-anonsuvala-rosiya-vchytymutsya-myrotvorchosti.html

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Міністерство оборони Росії анонсувало другі за місяць спільні навчання з Білоруссю. Нові навчання отримали назву «Непорушне братство-2020» та пройдуть на території країни з 12 по 16 жовтня.

До навчань приєднаються підрозділи Вірменії, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Повідомляється, що російські військові разом з іншими учасниками будуть відпрацювати підготовку та ведення миротворчої операції на полігоні «Лосвідо».

Наразі у Білорусі тривають навчання «Слов'янське братство-2020». Вони проходять на Брестському полігоні. Для участі в них до країни вже прибули військовослужбовці 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії російських Повітряно-десантних військ.

«Слов'янське братство» триватиме до 25 вересня. До маневрів залучили 150 одиниць авіаційної, бойової та спеціальної техніки, також в навчаннях взяли участь приблизно 1 тис. 500 військових.

Раніше повідомлялося, що у навчаннях візьме участь Сербія, проте країна відмовилася від спільних військових проектів з РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові навчання у Білорусі відвідали російські війська. Військовослужбовці відпрацьовують завдання з боротьби з тероризмом.