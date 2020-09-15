Помічника «слуги» Юрченка заарештував суд

Суд. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n143870-pomichnyka-slugy-urchenka-zaareshtuvav-sud.html

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Справа Юрченка, нардепа від «Слуги народу», якого підозрюють у хабарництві, продовжує розвиватися у суді. Його помічника та можливого спільника Івана Фіщенка взяли під арешт з можливістю внесення застави 1 млн 552 грн.

Підозрюваного заарештували через те, що у справі стався «витік інформації». Про це стало відомо з трансляції засідання Вищого антикорупційного суду.

Так, під час засідання прокурор вимагав арештувати Івана Фіщенка посилаючись на те, що слідство досі не відшукало низку документів. Крім того, прокурор заявив, що стався витік інформації до підозрюваного.

Прокурор повідомив, що фігуранти справи припинили спілкування з агентом НАБУ, який працював під прикриттям, що вказує на витік інформації. Також він додав, що таким чином фігуранти можуть і далі впливати на розслідування.

Захист Фіщенка наголосив, що слідство не відшукало грошей, які нібито і були «хабарем». Адвокати також додали, що підозрюваний не тікав від правоохоронців.

Сам помічник нардепа лише підтримав позицію адвокатів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у справі про корупцію нардепа-«слуги» Олександра Юрченка Національне антикорупційне бюро (НАБУ) опублікувало відеоматеріали. На них показано передачу частини хабаря нардепу та його спільникам.

У середині серпня детектив «під прикриттям» передав першу частину неправомірної вигоди посереднику, а 26−27 серпня співучасники планували отримати «другий транш».