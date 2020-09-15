Коли планують провести вибори на Донбасі, розповіли у ЦВК

Вибори на Донбасі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n143869-koly-planuut-provesty-vybory-na-donbasi-rozpovily-u-cvk.html

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Вибори на Донбасі можуть пройти вже у березні. Центральна виборча комісія планує звернутися до військово-цивільних адміністрацій з проханням встановлення безпеки на цих ділянках.

Виборчий процес може розпочатися лише за безпечних умов для виборів у регіоні. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Центрвиборчком ухвалив постанову про неможливість проведення 25 жовтня виборів у десяти територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області. Також неможливим є проведення виборів у восьми районах Луганської області — Сєверодонецького і Щастинського районів.

Глава ЦВК Олег Діденко наголосив, що наразі зупинити виборчий процес вже неможливо. Зупинення виборчого процесу може відбутися лише через введення надзвичайного стану або воєнного стану по всій країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори на Донбасі не відбудуться — постанову про неможливість проведення місцевих виборів 25 жовтня на окремих територіях Донбасу 11 серпня ухвалила Центральна виборча комісія.