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Ракурс
Выборы на Донбассе. Фото: 112 Украина

Когда планируют провести выборы на Донбассе, рассказали в ЦИК

15 сен 2020, 19:24
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Выборы на Донбассе могут пройти уже в марте. Центральная избирательная комиссия планирует обратиться в военно-гражданские администрации с просьбой обеспечить безопасность на избирательных участках.

Избирательный процесс может состояться только в случае безопасных условий для выборов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Центризбирком принял постановление о невозможности проведения 25 октября выборов в десяти территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области. Также невозможным является проведение выборов в восьми районах Луганской области — Северодонецкого и Счастьенского районов.


Глава ЦИК Олег Диденко отметил, что сейчас остановить избирательный процесс уже невозможно. Остановка избирательного процесса может произойти только из-за введения чрезвычайного положения или военного положения по всей стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что выборы на Донбассе не состоятся — постановление о невозможности проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях Донбасса 11 августа приняла Центральная избирательная комиссия.

Источник: Ракурс


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