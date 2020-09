Дональд Трамп, президент США, для своей предвыборной кампании выпустил рекламу «Поддержи наши войска». В ней заметили российские истребители и автоматы Калашникова.

В баннере использовали фотографию сайта со стоковыми изображениями. Об этом сообщает Politico.

Эксперты проанализировали фото с рекламы Трампа, и заявили, что на картинке присутствует российский истребитель МиГ-29, а в углу баннера солдат держит в руках автомат АК-74.



Support our Troops while Russian MiG-29 fighter jets fly over their heads! pic.twitter.com/BfenJ7v2vJ