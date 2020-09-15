Дональд Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n143868-zbyraty-groshi-dlya-armiyi-ssha-trampu-dopomagaut-rosiyski-mig-29-ta-avtomaty-kalashnykova-foto.html

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Дональд Трамп, президент США, для своєї передвиборчої кампанії випустив рекламу «Підтримай наші війська». У ній помітили російські винищувачі та автомати Калашнікова.

У банері використали фотографію з сайту зі стоковими зображеннями. Про це повідомляє Politico.

Експерти проаналізували фото з реклами Трампа та заявили, що на зображені присутній російський винищувач МіГ-29, а у куті банера солдат тримає в руках автомат АК-74.

Support our Troops while Russian MiG-29 fighter jets fly over their heads! pic.twitter.com/BfenJ7v2vJ — NOVA� (@SuCoFo1) September 15, 2020

Наголосимо, що зображення на сток з фотографіями завантажив користувач з Андорри. На оригінальному фото зображені п’ятеро осіб зі зброєю і три літаки.

Банер випустив передвиборчий комітет Трампа Make America Great Again, його транслювали в інтернеті 8−12 вересня. Представники передвиборчого штабу Дональда Трампа і Національного комітету Республіканської партії поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп офіційно погодився стати кандидатом у президенти від Республіканської партії на цьогорічних виборах. Відповідну заяву Трамп зробив на партійному з’їзді.