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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: РБК

Збирати гроші для армії США Трампу допомагають російські МіГ-29 та автомати Калашникова (ФОТО)

15 вер 2020, 18:56
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Дональд Трамп, президент США, для своєї передвиборчої кампанії випустив рекламу «Підтримай наші війська». У ній помітили російські винищувачі та автомати Калашнікова.

У банері використали фотографію з сайту зі стоковими зображеннями. Про це повідомляє Politico.

Експерти проаналізували фото з реклами Трампа та заявили, що на зображені присутній російський винищувач МіГ-29, а у куті банера солдат тримає в руках автомат АК-74.

Наголосимо, що зображення на сток з фотографіями завантажив користувач з Андорри. На оригінальному фото зображені п’ятеро осіб зі зброєю і три літаки.


Зображення зі стоку. Фото: ShutterstockБанер випустив передвиборчий комітет Трампа Make America Great Again, його транслювали в інтернеті 8−12 вересня. Представники передвиборчого штабу Дональда Трампа і Національного комітету Республіканської партії поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп офіційно погодився стати кандидатом у президенти від Республіканської партії на цьогорічних виборах. Відповідну заяву Трамп зробив на партійному з’їзді.


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