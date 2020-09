Дональд Трамп, президент США, для своєї передвиборчої кампанії випустив рекламу «Підтримай наші війська». У ній помітили російські винищувачі та автомати Калашнікова.

У банері використали фотографію з сайту зі стоковими зображеннями. Про це повідомляє Politico.

Експерти проаналізували фото з реклами Трампа та заявили, що на зображені присутній російський винищувач МіГ-29, а у куті банера солдат тримає в руках автомат АК-74.

Support our Troops while Russian MiG-29 fighter jets fly over their heads! pic.twitter.com/BfenJ7v2vJ