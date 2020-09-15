Помощника «слуги» Юрченко арестовал суд

Суд. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n143870-pomoschnika-slugi-urchenko-arestoval-sud.html

Ракурс

Дело Юрченко, нардепа от «Слуги народа», которого подозревают во взяточничестве, продолжает развиваться в суде. Его возможного подельника Ивана Фищенко взяли под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

Подозреваемого арестовали из-за того, что в деле произошла «утечка информации». Об этом стало известно из трансляции заседания Высшего антикоррупционного суда.

Так, во время заседания прокурор требовал арестовать Ивана Фищенко ссылаясь на то, что следствие до сих пор не нашло ряд документов. Кроме того, прокурор заявил, что произошла утечка информации к подозреваемому.

Фигуранты дела прекратили общение с агентом НАБУ, который работал под прикрытием, что может указывать на утечку информации. Также он добавил, что таким образом фигуранты могут и дальше влиять на расследование.

Защита Фищенко подчеркнула, что следствие не нашло денег, которые якобы и были «взяткой». Адвокаты также добавили, что подозреваемый не убегал от стражей порядка. Сам помощник нардепа лишь поддержал позицию адвокатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что по делу о коррупции нардепа «слуги» Александра Юрченко Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) опубликовало видеоматериалы. На них показано передачу части взятки нардепу и его сообщникам.

В середине августа детектив «под прикрытием» передал первую часть неправомерной выгоды посреднику, а 26−27 августа соучастники планировали получить «второй транш».