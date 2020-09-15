Упоминанием Порошенко отреагировал Зеленский на скандал со «слугой» Юрченко, фото — Фокус

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Скандал со «слугой» Александром Юрченко прокомментировали и в Офисе президента. Там отметили, что глава государства «не терпит коррупции в любых ее проявлениях».

На Банковой заявили, что создали антикоррупционные органы, которые проведут расследование в этом и других делах, и «никаких исключений из этого правила в государстве не было и не будет».

Зеленский положительно воспринял приостановление членства Юрченко во фракции правящей партии «Слуга народа».

В то же время в Офисе президента упрекнули предшественнику, пятому президенту Петру Порошенко, в отсутствии реальных шагов и политической воли бороться с коррупцией. Порошенко Банковая обвинила в препятствовании работы НАБУ в международной сфере.

Это блокировалось пять лет со дня создания НАБУ. С политической воли нового главы государства в 2019 году были устранены все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности НАБУ. Заработал и Высший антикоррупционный суд, — говорится в официозе Офиса президента.

Отметим, что Офис президента ответил на скандал по поводу Юрченко только на пятый день. 14 сентября нардепа временно выгнали из фракции.

Сегодня генеральный прокурор Венедиктова в Раде заявила, что «пока нет оснований для объявления подозрения Юрченко», поскольку в НАБУ хватает доказательств против него.

НАБУ опубликовало кино о «слуге» Юрченко и призвало Венедиктову подписать подозрение нардепу-участнику преступной схемы. Детективы также опубликовали часть оперативного видео своего «агента под прикрытием».

Ранее детектив познакомился с одним из участников схемы и «заказал» у него принятие изменений в законодательстве по переработке твердых бытовых отходов.

В НАБУ утверждают, что собрали необходимые доказательства по делу о взятке нардепу, но не могут вручить подозрение Юрченко без подписи генпрокурора Венедиктовой.