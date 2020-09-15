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Згадкою про Порошенка відреагував Зеленський на скандал зі “слугою” Юрченком, фото — Фокус
Згадкою про Порошенка відреагував Зеленський на скандал зі «слугою» Юрченкомhttps://racurs.ua/ua/n143858-zgadkou-pro-poroshenka-vidreaguvav-zelenskyy-na-skandal-zi-slugou-urchenkom.htmlРакурс
Скандал зі «слугою» Юрченком прокоментували і в Офісі президента. Там зазначили, що глава держави «не толерує корупцію в будь-яких її проявах».
На Банковій заявили, що створили антикорупційні органи, які й проведуть розслідування у цій та інших подібних справах, а «жодних винятків з цього правила у державі не було й не буде».
Зеленський позитивно сприйняв призупинення членства Олександра Юрченка у фракції правлячої партії «Слуга народу».
Водночас в Офісі президента дорікнули попереднику, п’ятому президенту Петру Порошенку у відсутності реальних кроків і політичної волі боротися з корупцією.
Порошенку Банкова закинула перешкоджання роботі НАБУ у міжнародній співпраці.
Це блокувалося п’ять років від дня створення НАБУ. З політичної волі нового глави держави у 2019 році були усунуті всі законодавчі та адміністративні перешкоди для повноцінної діяльності НАБУ. Запрацював і Вищий антикорупційний суд, — йдеться в офіціозі Офісу президента.
Відзначимо, що Офіс президента відповів на скандал стосовно Юрченка тільки на п’ятий день. 14 вересня нардепа тимчасово вигнали з фракції.
Сьогодні генеральний прокурор Венедіктова у Раді заявила, що «наразі немає підстав для оголошення підозри Юрченку», оскільки в НАБУ бракує доказів проти нього.
НАБУ ж опублікувало кіно про «слугу» Юрченка і закликало Венедіктову підписати підозру нардепу-учаснику злочинної схеми. Детективи також опублікували частину оперативного відео свого «агента під прикриттям».
Раніше детектив познайомився з одним із учасників схеми і «замовив» у нього ухвалення змін у законодавстві щодо переробки твердих побутових відходів.
У НАБУ переконують, що зібрали необхідні докази у справі про хабар нардепу, але не можуть вручити підозру Юрченку без підпису генпрокурора Венедіктової.
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