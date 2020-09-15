Згадкою про Порошенка відреагував Зеленський на скандал зі “слугою” Юрченком, фото — Фокус

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Скандал зі «слугою» Юрченком прокоментували і в Офісі президента. Там зазначили, що глава держави «не толерує корупцію в будь-яких її проявах».

На Банковій заявили, що створили антикорупційні органи, які й проведуть розслідування у цій та інших подібних справах, а «жодних винятків з цього правила у державі не було й не буде».

Зеленський позитивно сприйняв призупинення членства Олександра Юрченка у фракції правлячої партії «Слуга народу».

Водночас в Офісі президента дорікнули попереднику, п’ятому президенту Петру Порошенку у відсутності реальних кроків і політичної волі боротися з корупцією.

Порошенку Банкова закинула перешкоджання роботі НАБУ у міжнародній співпраці.

Це блокувалося п’ять років від дня створення НАБУ. З політичної волі нового глави держави у 2019 році були усунуті всі законодавчі та адміністративні перешкоди для повноцінної діяльності НАБУ. Запрацював і Вищий антикорупційний суд, — йдеться в офіціозі Офісу президента.

Відзначимо, що Офіс президента відповів на скандал стосовно Юрченка тільки на п’ятий день. 14 вересня нардепа тимчасово вигнали з фракції.

Сьогодні генеральний прокурор Венедіктова у Раді заявила, що «наразі немає підстав для оголошення підозри Юрченку», оскільки в НАБУ бракує доказів проти нього.

НАБУ ж опублікувало кіно про «слугу» Юрченка і закликало Венедіктову підписати підозру нардепу-учаснику злочинної схеми. Детективи також опублікували частину оперативного відео свого «агента під прикриттям».

Раніше детектив познайомився з одним із учасників схеми і «замовив» у нього ухвалення змін у законодавстві щодо переробки твердих побутових відходів.

У НАБУ переконують, що зібрали необхідні докази у справі про хабар нардепу, але не можуть вручити підозру Юрченку без підпису генпрокурора Венедіктової.