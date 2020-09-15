Венедіктова розповіла у Раді про своє генпрокурорство і справу Юрченка

https://racurs.ua/ua/n143838-kupyty-mene-nemojlyvo-venediktova-pro-svoie-genprokurorstvo-i-spravu-urchenka.html

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Справу щодо хабарництва «слуги» Олександра Юрченка пояснила у Раді генпрокурор Ірина Венедіктова. Її викликали нардепи у парламент з вимогою пояснити декілька резонансних проваджень.

Генпрокурор розпочала виступ із роздумів про свою роботу і поскаржилася на те, що матеріали проваджень «зливаються у ЗМІ». Венедіктова запевнила, що «купити її неможливо», вона не допустить «беспрєдєл в цій країні», не є збирачем «лайків», захищає ідеї парламентаризму і не дозволить необґрунтованих випадів до нардепів і інституції Ради.

В генпрокурора поцікавилися відсутністю підозри нардепу Юрченку, якого НАБУ підозрює в корупції. Венедіктова підтвердила, що в ГПУ відкрили провадження стосовно багатьох народних обранців і покривати в її відомстві «ніхто нікого не має наміру».

Юрченка Венедіктова вважає «людиною з особливим процесуальним статусом», а єдиними фактичними доведеними обставинами у його справі є факт обговорення внесення змін до законодавства і обіцянка нардепа передати зміни на опрацювання юристам.

Без встановлення факту використання службового становища, щоб отримати неправомірну вимогу, а також факту одержання неправомірної вигоди повідомити про підозру неможливо. У матеріалах, які мені надали, немає таких відомостей, — пояснила Венедіктова відсутність підозри Юрченку.

Вона запевнила, що отримала лист і чернетку від НАБУ без матеріалів провадження, у них нібито не вказані докази — час і місце вказівки Юрченку своєму помічнику, обставини обговорення нардепом виконання домовленості із заявником.

Венедіктова сказала, що готова додатково вивчити матеріали і, якщо буде достатньо доказів, повідомити про підозру. Генпрокурор запевнила, що не буде покривати нардепів, з яких би фракцій вони не були. Венедіктова вважає, що викликати її у Раду щодо конкретних проваджень «нецивілізовано».

Нагадаємо, Олександр Юрченко, помічника якого підозрюють в отриманні хабара в 13 тис. дол., самостійно написав заяву на вихід із фракції «Слуга народу».

Юрченко нібито попався під час спілкування з агентом НАБУ під прикриттям, з яким домовився за 200 тис. дол. змінити законодавство про побутові відходи. Зазначається, що частину хабара у сумі 13 тис. дол. отримав помічник нардепа.