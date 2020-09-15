Купить меня невозможно — Венедиктова о своем генпрокурорстве и деле Юрченко

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Дело о взяточничестве «слуги» Александра Юрченко объяснила в Раде генпрокурор Ирина Венедиктова. Ее вызвали нардепы в парламент с требованием объяснить несколько резонансных производств.

Генпрокурор начала выступление с размышлений о своей работе и пожаловалась на то, что материалы уголовных производств «сливаются в СМИ». Венедиктова заверила, что «купить ее невозможно», она не допустит «беспредела в этой стране», не является собирателем «лайков», защищает идеи парламентаризма и не позволит необоснованных выпадов к нардепам и институту парламентаризма.

У генпрокурора поинтересовались отсутствием подозрения нардепу Юрченко, которого НАБУ подозревает в коррупции. Венедиктова подтвердила, что в ГПУ открыли производство в отношении многих народных и покрывать в ее ведомстве никто никого не намерен.

Юрченко Венедиктова считает «человеком с особым процессуальным статусом», а единственными фактическими доказанными обстоятельствами в его деле является факт обсуждение внесения изменений в законодательство и обещание нардепа передать изменения в законодательстве юристам.

Без установления факта использования служебного положения, чтобы получить неправомерное вознаграждение, а также факта получения неправомерной выгоды сообщить о подозрении невозможно. В материалах, которые мне предоставили, нет таких сведений, — пояснила Венедиктова отсутствие подозрения Юрченко.

Она заверила, что получила письмо и черновик от НАБУ без материалов производства, у них якобы не указаны доказательства — время и место указания Юрченко своему помощнику, обстоятельства обсуждения нардепом выполнения договоренности с заявителем.

Венедиктова сказала, что готова дополнительно изучить материалы и, если будет достаточно доказательств, она сообщит Юрченко о подозрении. Генпрокурор заверила, что не будет покрывать нардепов и считает, что вызывать ее в Раду по конкретным производствам «нецивилизованно».

Напомним, Александр Юрченко, помощника которого подозревают в получении взятки в 13 тыс. долл., самостоятельно написал заявление о выходе из фракции «Слуга народа».

Юрченко якобы попался во время общения с агентом НАБУ под прикрытием, с которым договорился за 200 тыс. долл. изменить законодательство о бытовых отходах. Отмечается, что часть взятки в сумме 13 тыс. долл. получил помощник нардепа.