Оптимистичный прогноз о членстве Украины в НАТО озвучили в Кабмине

https://racurs.ua/n143837-optimistichnyy-prognoz-o-chlenstve-ukrainy-v-nato-ozvuchili-v-kabmine.html

Ракурс

Прогноз о членстве Украины в НАТО озвучила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Мы разрабатываем и выполняем Годовые национальные программы с 2009 года. Следующая большая цель — это членство в НАТО, и для этого Украина уже сделала очень много. Сейчас в НАТО начали разработку новой стратегии реформирования на ближайшие 10 лет. Украину и Грузию официально включили в этот процесс, — рассказала Стефанишина в интервью «РБК-Украина».

Чиновница отметила, что в рамках формирования новой стратегии развития Североатлантического альянса Киев продвигает несколько приоритетов, среди которых перспектива расширения и членства.

Мы считаем, что вступление Украины — это естественный процесс, это обязательно. Потому что один из вопросов, которым наполняется эта стратегия — это безопасность в Черном море. Черноморская безопасность без Украины невозможна, — отметила Стефанишина.

Вице-премьер указала, что членами НАТО являются многие страны, имеющие территориальные конфликты. Поэтому, по ее мнению, война на Донбассе не должна помешать Киеву пополнить ряды оборонного блока.

На вопрос о том, будет ли Украина через десять лет в НАТО, Стефанишина отметила:

Узнаем в следующем году.

Она добавила, что существует спрос на высокий политический диалог между Украиной и НАТО.