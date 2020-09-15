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Владимира Балуха сильно избили в ночь на 8 сентября, фото: «Громадське радіо»
Избиение Балуха — экс-политзаключенный Сущенко рассказал, какие есть версии у следствияhttps://racurs.ua/n143836-izbienie-baluha-eks-politzakluchennyy-suschenko-rasskazal-kakie-est-versii-u-sledstviya.htmlРакурс
Владимира Балуха, бывшего пленника Кремля, жестоко избили неизвестные в Киеве в ночь на 8 сентября.
Бывший политзаключенный Роман Сущенко, которого недавно пригласили в полицию дать показания по делу об избиении Балуха, в своем Фейсбуке рассказал об основных версиях, которые рассматривает следствие.
По словам Сущенко, основных версий четыре:
- несчастный случай;
- хулиганство;
- месть;
- умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
Отдельные обстоятельства этого драматического инцидента свидетельствуют о маловероятности несчастного случая, хотя его версию не исключают, — сообщил Сущенко.
Сущенко отметил, что судовово-медицинская экспертиза еще не завершена. Медицинская карта и другие данные по Балуху остались во временно оккупированном Крыму, что затрудняет выяснение важных физических сведений, которые могли бы пролить свет в этом деле.
Кроме того, получение вещественных доказательств усложнил ливень, произошедший в Киеве в ночь с 7 на 8 сентября.
Впрочем, отмечает Сущенко, большинство обстоятельств событий вечера, когда произошло избиение Балуха, уже установлены, следствие нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия.
По его словам, успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Балуха.
Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания, — отметил Сущенко.
Напомним, народный депутат Ирина Геращенко недавно рассказала новые подробности о состоянии здоровья Балуха.
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