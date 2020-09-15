Володимира Балуха сильно побили в ніч на 8 вересня, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/ua/n143836-pobyttya-baluha-eks-politvyazen-suschenko-rozpoviv-yaki-ie-versiyi-u-slidstva.html

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Володимира Балуха, колишнього бранця Кремля, жорстоко побили невідомі в Києві в ніч на 8 вересня.

Колишній політв’язень Роман Сущенко, якого нещодавно запросили до поліції дати свідчення у справі про побиття Балуха, у своєму Фейсбуці розповів про основні версії, які розглядає слідство.

За словами Сущенка, основних версій чотири:

нещасний випадок;

хуліганство;

помста;

умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Окремі обставини цього драматичного інциденту свідчать про малоймовірність нещасного випадку, хоча його як версію не відкидають, — повідомив Сущенко.

Сущенко зазначив, що судовово-медична експертиза ще не завершена. Медична картка та інші дані щодо Балуха залишилися в тимчасово окупованому Криму, що ускладнює з’ясування важливих фізичних відомостей, які могли б пролити світло у цій справі.

Крім того, отримання речових доказів ускладнила злива, яка сталася в Києві в ніч з 7 на 8 вересня.

Втім, зазначає Сущенко, більшість обставин подій вечора, коли сталося побиття Балуха, вже встановлені, слідство відшукало свідків та провело необхідні слідчі дії.

За його словами, успіх подальшого розслідування цілком залежить від стану здоров’я Балуха.

Правоохоронці чекають, коли він прийде до тями і зможе свідчити, — зазначив Сущенко.

Нагадаємо, народний депутат Ірина Геращенко нещодавно розповіла нові подробиці щодо стану здоров’я Балуха.