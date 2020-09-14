Нові подробиці стану Балуха розкрили лікарі

Володимир Балух. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n143801-novi-podrobyci-stanu-baluha-rozkryly-likari.html

Ракурс

Володимир Балух, колишній політв’язень Кремля, був побитий 8 вересня у Києві. Наразі його стан залишається стабільно важким.

Пацієнт забезпечений усім необхідним. Про це повідомила народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.



Лікарі наголосили, що 7−10 доба після операції найважливіші для пацієнта та потребують особливого догляду медиків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Гідропарку Києва у ніч на 8 вересня побили колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха. Його у важкому стані доставили до лікарні. Балух переніс операцію на голові, його перевели в реанімацію: у нього важка черепно-мозкова травма. Наразі лікарі ввели його у медикаментозний сон для відновлення.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Прокуратура Києва взяла на контроль хід розслідування. Офіс президента закликав поліцію швидко розслідувати побиття політв’язня та перевірити всі можливі версії нападу.