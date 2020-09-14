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Ракурс
Владимир Балух. Фото: Фокус

Новые подробности о состоянии Балуха рассказали врачи

14 сен 2020, 13:34
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Владимир Балух, бывший политзаключенный Кремля, был избит 8 сентября в Киеве. Сейчас его состояние остается стабильно тяжелым.

Пациент обеспечен всем необходимым. Об этом сообщила народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Пост Ирины Геращенко. Скриншот: FacebookВрачи отметили, что 7−10 сутки после операции являются важнейшими для Балуха и требуют особого внимания медиков к пациенту.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Гидропарке Киева в ночь на 8 сентября избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Балух перенес операцию на голове, его перевели в реанимацию: у него тяжелая черепно-мозговая травма. Сейчас врачи ввели его в медикаментозный сон для восстановления.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура Киева взяла на контроль ход расследования. Офис президента призвал полицию быстро расследовать избиение политзаключенного и проверить все возможные версии нападения.

Источник: Ракурс


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