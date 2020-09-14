На скандал с Ермаком и внучкой Фокина отреагировал Разумков

https://racurs.ua/n143800-na-skandal-s-ermakom-i-vnuchkoy-fokina-otreagiroval-razumkov.html

Ракурс

Витольд Фокин, бывший премьер, а ныне замглавы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, попал в ТКГ благодаря давней дружбе своей внучки Марии с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Такой «подбор кадров», а также недавние скандальные высказывания Фокина прокомментировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Я понимаю, что это личная позиция Фокина (об объявлении амнистии, проведении выборов, предоставлении особого статуса Донбасса — ред.). Но, она у меня как у гражданина и спикера Верховной Рады, нардепа, вызвала недоумение. Говорить в воюющей стране о том, что если парламент, по его мнению, не сделает что-то, значит он не хочет мира. Я думаю, что Рада уже много раз доказывала, что она делает все для достижения мира, — отметил Разумков во время брифинга в стенах Рады 14 сентября.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Витольд Фокин отказался проводить встречу с парламентским комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Причиной отказа он назвал «занятость» и необходимость работать в ТКГ. Кроме этого, Фокина обвиняют в пророссийской позиции, озвучивании и продвижении пророссийских нарративов в ТКГ. В то же время спикер парламента прокомментировал «подбор кадров» Ермаком.