На скандал з Єрмаком та внучкою Фокіна відреагував Разумков — Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n143800-na-skandal-z-iermakom-ta-vnuchkou-fokina-vidreaguvav-razumkov.html

Ракурс

Вітольд Фокін, колишній прем'єр, а нині заступник глави української делегації у Тристоронній контактній групі, потрапив у ТКГ завдяки давній дружбі своєї внучки Марії з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Такий «підбір кадрів», а також нещодавні скандальні висловлювання Фокіна прокоментував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Я розумію, що це особиста позиція Фокіна (щодо оголошення амністії, проведення виборів, надання особливого статусу Донбасу — ред.). Але вона у мене як у громадянина і спікера Верховної Ради, нардепа, викликала подив. Бо говорити у воюючій державі про те, що якщо парламент, на його думку, щось не зробить, то він не прагне миру. Я думаю, що Рада вже багато разів доводила, що вона робить все задля досягнення миру, — зазначив Разумков під час брифінгу у стінах Ради 14 вересня.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з парламентським комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування. Причиною відмови він назвав «зайнятість» та необхідність працювати у ТКГ. Окрім цього, Фокіна звинувачують у проросійській позиції, озвученні та просуванні проросійських наративів у ТКГ. Водночас спікер парламенту прокоментував «підбір кадрів» у ТКГ Єрмаком.