Богдан порадив ДБР викликати на допит Зеленського і Єрмака, колаж — міський сайт Дніпра

https://racurs.ua/ua/n143799-bogdan-poradyv-dbr-vyklykaty-na-dopyt-zelenskogo-i-iermaka-video.html

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«Вагнергейт» в українській політиці триває. Андрія Богдана, екс-голову Офісу президента, на допиті в ДБР запитували про справу «вагнерівців».

Він рекомендував детективам викликати ще й учасників наради в президента, після якої нібито силовики вирішили відтермінувати спецоперацію затримання «вагнерівців», яких виманювали з Білорусі в Київ.

Богдан після допиту в ДБР повідомив: слідчі з’ясовували, що йому відомо про справу і уточнювали деталі, які він оприлюднив в інтерв’ю Дмитру Гордону. У відповідь він запропонував допитати учасників наради, де і було прийнято рішення про скасування спецоперації. Богдан сподівається, що особи, які негативно вплинули на спецоперацію, будуть покарані.

В ДБР заявили, що в Богдана немає підтверджень або доказів інформації, яку він виклав в розмові з Гордоном. Екс-глава ОП заявив, що посилався на оприлюднені в ЗМІ факти.