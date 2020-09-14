Богдан посоветовал ГБР вызвать на допрос Зеленского и Ермака, коллаж — городской сайт Днепра

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Ракурс

«Вагнергейт» в украинской политике продолжается. Андрея Богдана, экс-главу Офиса президента, на допросе в ГБР спрашивали о деле «вагнеровцев».

Он рекомендовал детективам вызвать еще и участников совещания у президента, после которой силовики якобы решили отложить спецоперацию по задержанию «вагнеровцев», которых выманивали из Беларуси в Киев.

Богдан после допроса в ГБР сообщил: следователи выясняли, что ему известно о деле и уточняли детали, которые он обнародовал в интервью Дмитрию Гордону. В ответ он предложил допросить участников совещания, на котором где и было принято решение об отмене спецоперации. Богдан надеется, что лица, которые негативно повлияли на спецоперацию, будут наказаны.

В ГБР заявили, что у Богдана нет подтверждений или доказательств информации, которую он изложил в разговоре с Гордоном. Экс-глава ОП заявил на допросе, что ссылался на обнародованные в СМИ факты.