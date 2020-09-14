Коронавирус в Киеве. Фото: 112 Украина

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Коронавирус в Киеве несколько сбавил обороты. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 168 человек, в том числе у 15 детей и семерых медиков. Всего подтверждено 17 тыс. 429 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 11 тыс. 711 активных больных.

Трое пациентов умерли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни скончались 269 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет;

63 мужчин в возрасте от 20 до 78 лет;

семь девочек от 1 до 17 лет и восемь мальчиков от 1 до 14 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 27 пациентов, остальные больные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество новых случаев заболевания обнаружили в следующих районах:

Днепровском районе — 48;

Оболонском районе — 20;

Соломенском районе — 16.

Выздоровели за минувшие сутки 45 человек. Всего коронавирус смогли преодолеть 5 тыс. 326 жителей. Кличко уточнил, что такие низкие показатели связаны с тем, что большинство лабораторий не работали на выходных. Поэтому он призвал киевлян соблюдать карантинные ограничения.

Также мэр столицы добавил, что власти планируют приобрести еще одну лабораторию для проверки киевлян на коронавирус.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня вступают в силу новые карантинные ограничения в Киеве. Отныне школы столицы будут работать в очном и смешанном форматах.