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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: 112 Украина

В Киеве ряды больных коронавирусом «поредели» — Кличко призвал «не расслабляться» (ИНФОГРАФИКА)

14 сен 2020, 12:56
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Коронавирус в Киеве несколько сбавил обороты. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 168 человек, в том числе у 15 детей и семерых медиков. Всего подтверждено 17 тыс. 429 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 11 тыс. 711 активных больных.

Трое пациентов умерли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни скончались 269 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

  • 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет;
  • 63 мужчин в возрасте от 20 до 78 лет;
  • семь девочек от 1 до 17 лет и восемь мальчиков от 1 до 14 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 27 пациентов, остальные больные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество новых случаев заболевания обнаружили в следующих районах:


  • Днепровском районе — 48;
  • Оболонском районе — 20;
  • Соломенском районе — 16.

Выздоровели за минувшие сутки 45 человек. Всего коронавирус смогли преодолеть 5 тыс. 326 жителей. Кличко уточнил, что такие низкие показатели связаны с тем, что большинство лабораторий не работали на выходных. Поэтому он призвал киевлян соблюдать карантинные ограничения.
Динамика распостранения коронавируса в столице. Telegram-канал Виталия КличкоТакже мэр столицы добавил, что власти планируют приобрести еще одну лабораторию для проверки киевлян на коронавирус.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня вступают в силу новые карантинные ограничения в Киеве. Отныне школы столицы будут работать в очном и смешанном форматах.

Источник: Ракурс


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