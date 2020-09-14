Шкарлета и Резникова вызывают на «коврик» в Раду

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Сергей Шкарлет и Алексей Резников должны прийти в Верховную Раду в эту пятницу на традиционный «час вопросов к правительству» — депутаты хотят заслушать отчет исполняющего обязанности министра образования и науки о ситуации с дистанционным обучением, работой школ на карантине и заработной платой учителей.

С учетом непростой ситуации, в которой сегодня оказались учителя, я думаю, что стоило бы пригласить Шкарлета, — заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 14 сентября.

Нардепы поддержали это предложение Разумкова.

У нас тысячи учеников не имеют возможности дистанционно учиться. Если в селах это связано с тотальной невозможностью подключения к интернету, то в городах возникают проблемы с нехваткой технического оборудования. Дети фактически лишены ключевого права на образование, — заявил нардеп Сергей Соболев из БЮТ.

Кроме этого, учитывая ситуацию, которая сложилась с заявлениями России после переговоров советников глав государств «нормандского формата» в Берлине (речь идет о требовании Москвы об изменении украинского законодательства), народные избранники заявили, что в Раде должен отчитаться министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.