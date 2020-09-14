Шкарлета и Резникова вызывают на «коврик» в Раду

Шкарлета и Резникова вызывают на «коврик» в Радуhttps://racurs.ua/n143797-shkarleta-i-reznikova-vyzyvaut-na-kovrik-v-radu.htmlРакурс
Сергей Шкарлет и Алексей Резников должны прийти в Верховную Раду в эту пятницу на традиционный «час вопросов к правительству» — депутаты хотят заслушать отчет исполняющего обязанности министра образования и науки о ситуации с дистанционным обучением, работой школ на карантине и заработной платой учителей.
С учетом непростой ситуации, в которой сегодня оказались учителя, я думаю, что стоило бы пригласить Шкарлета, — заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 14 сентября.
Нардепы поддержали это предложение Разумкова.
У нас тысячи учеников не имеют возможности дистанционно учиться. Если в селах это связано с тотальной невозможностью подключения к интернету, то в городах возникают проблемы с нехваткой технического оборудования. Дети фактически лишены ключевого права на образование, — заявил нардеп Сергей Соболев из БЮТ.
Кроме этого, учитывая ситуацию, которая сложилась с заявлениями России после переговоров советников глав государств «нормандского формата» в Берлине (речь идет о требовании Москвы об изменении украинского законодательства), народные избранники заявили, что в Раде должен отчитаться министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Вызываем на пятницу Резникова — и пускай расскажет, что там происходит. Как принимаются решения подковерно (о внешней политике Украины — ред.)… Обращаюсь к руководству «Слуги народа». Россия ссылается на законодательство вашего депутата. Может вы с ним поговорите? Чтобы он не позорил нас перед всеми, — отметил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.