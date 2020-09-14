Шкарлета і Резнікова викликають на “коврик” у Раду — Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n143797-shkarleta-i-reznikova-vyklykaut-na-kovryk-u-radu.html

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Сергій Шкарлет та Олексій Резніков повинні завітати у Верховну Раду цієї п’ятниці на традиційну «годину запитань до уряду» — депутати хочуть заслухати виконуючого обов’язки міністра освіти і науки щодо ситуації з дистанційним навчанням, роботою шкіл під час карантину та заробітною платнею для вчителів.

З урахуванням непростої ситуації, у якій сьогодні опинилися вчителі, я думаю, що було б варто запросити Шкарлета, — заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради 14 вересня.

Нардепи підтримали цю пропозицію Разумкова.

У нас тисячі учнів не мають можливості дистанційно навчатися. Якщо у селах це пов’язано з тотальною неможливістю підключення до інтернету, то у містах виникають проблеми з нестачею технічного обладнання. Діти фактично позбавлені ключового права на освіту, — заявив нардеп Сергій Соболєв з БЮТ.

Окрім цього, зважаючи на ситуацію, яка склалася із заявами Росії після перемовин радників глав держав «нормандського формату» у Берліні (йдеться про вимогу Москви щодо зміни українського законодавства), народні обранці заявили, що у Раду зі звітом повинен завітати міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.