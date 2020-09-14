У Раді вимагають звіту Зеленського щодо нормандських переговорів і тестування на COVID

https://racurs.ua/ua/n143796-u-radi-vymagaut-zvitu-zelenskogo-schodo-normandskyh-peregovoriv-i-testuvannya-na-covid.html

Ракурс

Володимира Зеленського хочуть бачити у Верховній Раді представники кількох парламентських фракцій. Про це нардепи заявили під час погоджувальної ради 14 вересня. Вони закликали президента розповісти про ситуацію з ТКГ і переговорами у «нормандському» форматі, а також з тестуванням на коронавірус.

Наступив відповідальний період, пов’язаний із ситуацією на Сході України та ситуацією з пандемією коронавірусу. Зараз є актуальною щорічна доповідь президента, щоб ми могли зрозуміти політику зовнішню і внутрішню. Найкращого часу (для доповіді Зеленського — ред.) важко знайти, — заявив нардеп Сергій Соболєв з БЮТ.

Він нагадав про необхідність забезпечення країни безкоштовними тестами на COVID.

Скільки наші громадяни віддали грошей за ці тести? Вони повинні бути безкоштовними. Це обов’язок держави, — додав депутат.

Окрім цього, представник фракції «ЄС» Ірина Геращенко заявила, що про перемовини радників глав держав «нормандського формату» у Раді повинен розповідати не міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, а сам Зеленський, котрий відповідає за зовнішню політику держави.