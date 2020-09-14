Отчет Зеленского о нормандских переговорах хотят услышать в Радеhttps://racurs.ua/n143796-otchet-zelenskogo-o-normandskih-peregovorah-hotyat-uslyshat-v-rade.htmlРакурс
Владимира Зеленского хотят видеть в Верховной Раде представители нескольких парламентских фракций. Об этом они заявили во время согласительного совета 14 сентября. Нардепы призвали президента рассказать о ситуации с ТКГ и переговорами в «нормандском» формате, а также о тестировании на коронавирус.
Наступил ответственный период, связанный с ситуацией на Востоке Украины и ситуацией с пандемией коронавируса. Сейчас, как никогда, актуальный ежегодный доклад президента, чтобы мы могли понять политику внешнюю и внутреннюю. Лучшего времени (для доклада Зеленского — ред.) трудно найти, — заявил нардеп Сергей Соболев из БЮТ.
Он также напомнил о необходимости обеспечения страны бесплатными тестами на COVID.
Сколько наши граждане отдали денег за эти тесты? Они должны быть бесплатными. Это обязанность государства, — добавил депутат.
Кроме этого, представитель фракции «ЕС» Ирина Геращенко заявила, что о переговорах советников глав государств «нормандского формата» в Раде должен рассказывать не министр по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий Алексей Резников, а сам Зеленский, который отвечает за внешнюю политику государства.
Нам нужно не Резникова заслушивать здесь, потому что он получает директивы от Зеленского, а немедленно проводить закрытое заседание парламента, на котором заслушать Зеленского. Он должен рассказать нам, что происходит во внешней политике Украины и как «происходит эта зрада», — заявила Геращенко.