Коронавірус у Києві. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n143798-u-kyievi-pomenshalo-hvoryh-na-koronavirus-klychko-zaklykav-ne-rozslablyatysya-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві дещо збавив оберти. За минулу добу захворювання підтвердили у 168 осіб, у тому числі у 15 ​​дітей та сімох медиків. Всього підтверджено 17 тис. 429 випадки інфікування у Києві. Наразі в столиці 11 тис. 711 активних хворих.

Троє пацієнтів за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 269 осіб. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі.

За добу в Києві захворіли:

90 жінок у віці від 22 до 90 років;

63 чоловіка у віці від 20 до 78 років;

семеро дівчаток від 1 до 17 років та вісім хлопчиків від 1 до 14 років.

До лікарень за добу госпіталізували 27 пацієнтів, решта хворих перебувають на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дніпровському районі — 48;

Оболонському районі — 20;

Солом’янському районі — 16.

Одужали за минулу добу 45 людей. Всього коронавірус змогли подолати 5 тис. 326 мешканців. Кличко уточнив, що такі низькі показники пов’язані з тим, що більшість лабораторій не працювала на вихідні. Тому закликав киян дотримуватися карантинних обмежень.





Також мер столиці додав, що влада планує купити ще одну лабораторію для перевірки киян на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сьогодні набирають чинності нові карантинні обмеження у Києву. Відтепер школи столиці будуть працювати в очному та змішаному форматах.