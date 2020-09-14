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Коронавірус у Києві. Фото: 112 Україна

У Києві поменшало хворих на коронавірус — Кличко закликав «не розслаблятися» (ІНФОГРАФІКА)

14 вер 2020, 12:56
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Коронавірус у Києві дещо збавив оберти. За минулу добу захворювання підтвердили у 168 осіб, у тому числі у 15 ​​дітей та сімох медиків. Всього підтверджено 17 тис. 429 випадки інфікування у Києві. Наразі в столиці 11 тис. 711 активних хворих.

Троє пацієнтів за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 269 осіб. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі.

За добу в Києві захворіли:

  • 90 жінок у віці від 22 до 90 років;
  • 63 чоловіка у віці від 20 до 78 років;
  • семеро дівчаток від 1 до 17 років та вісім хлопчиків від 1 до 14 років.

До лікарень за добу госпіталізували 27 пацієнтів, решта хворих перебувають на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

  • Дніпровському районі — 48;
  • Оболонському районі — 20;
  • Солом’янському районі — 16.

Одужали за минулу добу 45 людей. Всього коронавірус змогли подолати 5 тис. 326 мешканців. Кличко уточнив, що такі низькі показники пов’язані з тим, що більшість лабораторій не працювала на вихідні. Тому закликав киян дотримуватися карантинних обмежень.

Динаміка розповсюдження коронавірусу у Києві. Інфографіка: Telegram-канал Віталія Кличко


Також мер столиці додав, що влада планує купити ще одну лабораторію для перевірки киян на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сьогодні набирають чинності нові карантинні обмеження у Києву. Відтепер школи столиці будуть працювати в очному та змішаному форматах.

Джерело: Ракурс


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