Степанов поговорив з мерами про вибори і вмовив відмовитися від масових гулянь, фото — intvua.com

https://racurs.ua/ua/n143835-stepanov-pogovoryv-z-meramy-pro-vybory-i-vmovyv-vidmovytysya-vid-masovyh-gulyan.html

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Порушення карантину у деяких містах стало приводом для довгої розмови міністра охорони здоров’я Максима Степанова з мерами українських міст.

Міністр вмовляв очільників міст відмовитися від масових гулянь, розмова на селекторній нараді тривала 2,5 години. Як переконує Степанов, у підсумку керівники найбільших міст визнали, що зараз не найкращий час для проведення великих подій.

Міністр також просив співрозмовників не політизувати ситуацію, коли існує загроза здоров’ю громадян.

Мери запропонували міністру інший режим роботи шкіл та дитсадків. МОЗ готовий їх врахувати, щоб потім винести на розгляд Кабміну.

Важливо, щоб заходи, які пропонуємо, виконувались. Крім того, контроль покладений саме на місцеву владу. Ми домовились по багатьма позиціям. Я готовий сам ініціювати ці зміни в постанову уряду, — заявив міністр.



Нагадаємо, що поліція зараз проводить розслідування масштабного святкування дня міста в Одесі, коли натовпи людей прийшли на святковий концерт. Аналогічна ситуація сталася в Дніпрі.

ЗМІ повідомили, що Геннадій Кернес інфікований COVID-19 і перебуває в комі. Повідомляється що у глави Харкова двостороння пневмонія. В мерії назвали цю інформацію чутками і підступами політичних опонентів.