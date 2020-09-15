Степанов поговорил с мэрами о выборах и уговорил отказаться от массовых гуляний, фото — intvua.com

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Нарушение карантина в некоторых городах стало поводом для долгой беседы министра здравоохранения Максима Степанова с мэрами.

Министр уговаривал руководителей городов отказаться от массовых гуляний, разговор на селекторном совещании длился 2,5 часа. Как утверждает Степанов, в итоге руководители крупнейших городов признали, что сейчас не лучшее время для проведения массовых гуляний и акций.

Министр также просил собеседников не политизировать ситуацию, когда существует угроза здоровью граждан.

Мэры предложили министру другой режим работы школ и детсадов. Минздрав готов учесть их предложение, чтобы потом вынести на рассмотрение Кабмина.

Важно, чтобы меры, которые предлагаем, выполнялись. Кроме того, контроль возложен именно на местные власти. Мы договорились по многим позициям. Я готов сам инициировать эти изменения в постановление правительства, — заявил министр.



Напомним, что полиция сейчас проводит расследование масштабного празднования дня города в Одессе, когда толпы людей пришли на праздничный концерт. Аналогичная ситуация произошла в Днепре.

СМИ также сообщали, что Геннадий Кернес инфицирован COVID-19 и находится в коме. Сообщается, что у главы Харькова двусторонняя пневмония. В мэрии назвали эту информацию слухами и происками политических оппонентов.