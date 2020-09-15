Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Степанов поговорил с мэрами о выборах и уговорил отказаться от массовых гуляний, фото — intvua.com

Степанов поговорил с мэрами о выборах и уговорил отказаться от массовых гуляний

15 сен 2020, 10:37
999

Нарушение карантина в некоторых городах стало поводом для долгой беседы министра здравоохранения Максима Степанова с мэрами.

Министр уговаривал руководителей городов отказаться от массовых гуляний, разговор на селекторном совещании длился 2,5 часа. Как утверждает Степанов, в итоге руководители крупнейших городов признали, что сейчас не лучшее время для проведения массовых гуляний и акций.

Министр также просил собеседников не политизировать ситуацию, когда существует угроза здоровью граждан.

Мэры предложили министру другой режим работы школ и детсадов. Минздрав готов учесть их предложение, чтобы потом вынести на рассмотрение Кабмина.

Важно, чтобы меры, которые предлагаем, выполнялись. Кроме того, контроль возложен именно на местные власти. Мы договорились по многим позициям. Я готов сам инициировать эти изменения в постановление правительства, — заявил министр.


Напомним, что полиция сейчас проводит расследование масштабного празднования дня города в Одессе, когда толпы людей пришли на праздничный концерт. Аналогичная ситуация произошла в Днепре.

СМИ также сообщали, что Геннадий Кернес инфицирован COVID-19 и находится в коме. Сообщается, что у главы Харькова двусторонняя пневмония. В мэрии назвали эту информацию слухами и происками политических оппонентов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров