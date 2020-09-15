Многие мэры просились в «Слугу народа» накануне выборов, заявил Зеленский

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что большинство мэров украинских городов просились стать кандидатами от партии власти «Слуга народа» на местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

Об этом глава государства рассказал в интервью австрийской газете Weiner Zeitung, пишет LB.ua.

Речь идет не столько о конкуренции между политическими партиями, сколько о мэрах и местных советах. Большинство мэров связывалась с нами и просили стать кандидатами от «Слуги народа». Мы отказались. Многие из этих мэров находились во власти от 10 до 20 лет. И что они сделали? Парки и фонтаны вместо того, чтобы решать проблемы, — убеждает Зеленский.

По словам главы государства, его команда решила, что лучше предложить «своих кандидатов, даже если они не так хорошо известны». Зеленский добавил, что другие мэры «саботировали противоэпидемические мероприятия» и позволили массовые мероприятия, «потому что это приносит популярность».

Президент также выразил уверенность, что его партия одержит победу и на этих выборах, «если сложить все результаты».

Напомним, что 31 августа «Слуга народа» представила своих кандидатов в мэры в городах-областных центрах, Славянске и Кривом Роге. Среди них — три действующих губернатора.