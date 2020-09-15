Нардепы оценят протесты в Беларуси и рассмотрят скандальный языковой закон, фото — zaxid.net

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Верховная Рада Украины 15 сентября проведет пленарное заседание, на котором рассмотрит несколько законов в первом и втором чтении, а также изменит повестку дня четвертой сессии.

После выступлений глав и представителей фракций ожидается рассмотрение проекта постановления о заявлении Верховной Рады Украины по ситуации в Республике Беларусь. Впервые за почти полтора месяца после выборов президента соседней страны нардепы решили принять официальную позицию украинского парламента.

Нардепы также рассмотрят скандальный законопроекте № 3717 «О внесении изменений в закон Украины „О высшем образовании“ относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства». Новация от партии «Слуга народа» предлагает разрешить преподавать части студентов в украинских высших учебных заведениях не на государственном языке.

Кроме того, для повторного рассмотрения с предложениями президента Украины запланировано рассмотрение закона об изменениях относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

В первом чтении планируется рассмотреть также законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета», «О внесении изменений в закон Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“ о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий».