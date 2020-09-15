У Раді оцінять протести в Білорусі і розглянуть скандальний мовний закон, фото — zaxid.net

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Верховна Рада України 15 вересня проведе пленарне засідання, на якому розгляне декілька законів у першому та другому читанні, а також змінить порядок денний четвертої сесії.

Після виступів голів і представників фракцій очікується розгляд проекту постанови про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь. Вперше за майже півтора місяці після виборів президента сусідньої країни нардепи вирішили ухвалити офіційну позицію українського парламенту.

Нардепи також розглянуть скандальний мовний законопроекті № 3717 «Про внесення змін до закону України „Про вищу освіту“ щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства». Новація від партії «Слуга народу» пропонує дозволити викладати частині студентів в українських вищих учбових закладах не державною мовою.

Крім того, для повторного розгляду з пропозиціями президента України запланований розгляд закону про зміни щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

У першому читані планується розглянути також закони «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку», «Про внесення змін до закону України „Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях“ щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» і «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій».