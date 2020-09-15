Більшість мерів просилися в “Слугу народу” перед виборами, каже Зеленський

https://racurs.ua/ua/n143834-bilshist-meriv-prosylysya-v-slugu-narodu-pered-vyboramy-kaje-zelenskyy.html

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що більшість мерів українських міст просилися стати кандидатами від партії влади «Слуга народу» на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю австрійській газеті Weiner Zeitung, пише LB.ua.

Мова йде не стільки про конкуренцію між політичними партіями, скільки про мерів та місцеві ради. Більшість мерів зв’язувалася з нами і просили стати кандидатами від «Слуги народу». Ми відмовились. Багато з цих мерів перебували у владі від 10 до 20 років. І що вони зробили? Парки і фонтани замість того, щоб вирішувати проблеми, — переконує Зеленський.

За словами глави держави, його команда вирішила, що краще запропонувати «своїх кандидатів, навіть якщо вони не так добре відомі». Зеленський додав, що інші мери «саботували протиепідемічні заходи» та дозволили масові заходи, «тому що це приносить популярність».

Президент також висловив впевненість, що його партія здобуде перемогу і на цих виборах, «якщо скласти всі результати».

Нагадаємо, що 31 серпня «Слуга народу» представила своїх кандидатів у мери в містах-обласних центрах, Слов’янську і Кривому Розі. Серед них — троє чинних голів ОДА.