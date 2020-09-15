Оптимістичний прогноз щодо членства України в НАТО озвучили в уряді

https://racurs.ua/ua/n143837-optymistychnyy-prognoz-schodo-chlenstva-ukrayiny-v-nato-ozvuchyly-v-uryadi.html

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Прогноз щодо членства України в НАТО озвучила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Ми розробляємо та виконуємо Річні національні програми з 2009 року. Наступна велика мета — це членство в НАТО, і для цього Україна вже зробила надзвичайно багато. Зараз в НАТО почали розробку нової стратегії реформування на найближчі 10 років. Україну і Грузію офіційно долучили до цього процесу, — розповіла Стефанішина в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Чиновниця зауважила, що в рамках формування нової стратегії розвитку Північноатлантичного альянсу Київ просуває кілька пріоритетів, серед яких перспектива розширення і членства.

Ми вважаємо, що долучення України — це природній процес, що це обов’язково. Тому що одне з питань, яким наповнюється ця стратегія — це безпека в Чорному морі. Чорноморська безпека без України неможлива, — зазначила Стефанішина.

Віце-прем'єр вказала, що членами НАТО є багато країн із територіальними конфліктами. Тому, на її думку, війна на Донбасі не повинна завадити Києву поповнити лави оборонного блоку.

На запитання щодо того, чи буде Україна через десять років в НАТО, Стефанішина зазначила:

Дізнаємося наступного року.

Вона додала, що існує попит на високий політичний діалог між Україною і НАТО.