СБУ залишила терористів ДНР без продуктів — блоковано мільйонні поставки

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СБУ залишила терористів ДНР без продуктів — співробітники Служби безпеки України блокували багатомільйонну схему незаконної поставки продукції на непідконтрольні території Донбасу.

Слідство встановило, що група мешканців Харкова та області відвантажували на адреси підставних іноземних фірм продукти харчування, які після перетину кордону незаконно потрапляли до тимчасово окупованої території Донецької області. Про це інформує прес-центр СБУ.

За попередньою інформацією, завдяки цій схемі було експортовано товарів на понад 8,5 млн грн. Оперативники спецслужби провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, а також в офісах, на складах і в транспортних засобах.

Було затримано учасників протиправної схеми та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 258−3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України, — йдеться у повідомленні СБУ.

Суд запроторив одного з фігурантів за ґрати з правом внесення застави у розмірі 4,5 млн грн.