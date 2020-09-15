СБУ оставила террористов ДНР без продуктов — блокированы миллионные поставки

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СБУ оставила террористов ДНР без продуктов — сотрудники Службы безопасности Украины блокировали многомиллионную схему незаконной поставки продукции на неподконтрольные территории Донбасса.

Следствие установило, что группа жителей Харькова и области отгружали на адрес подставных иностранных фирм продукты питания, которые после пересечения границы незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно предварительной информации, благодаря этой схеме злоумышленники экспортировали товаров на свыше 8,5 млн грн. Оперативники спецслужбы провели ряд обысков по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах, на складах и в транспортных средствах.

Были задержаны участники противоправной схемы, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении СБУ.

Суд оставил одного из фигурантов в СИЗО с правом внесения залога в размере 4,5 млн грн.