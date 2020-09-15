Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
СБУ оставила террористов ДНР без продуктов — блокированы миллионные поставки

СБУ оставила ДНР без продуктов — блокированы миллионные поставки (ФОТО)

15 сен 2020, 16:07
999

СБУ оставила террористов ДНР без продуктов — сотрудники Службы безопасности Украины блокировали многомиллионную схему незаконной поставки продукции на неподконтрольные территории Донбасса.

Следствие установило, что группа жителей Харькова и области отгружали на адрес подставных иностранных фирм продукты питания, которые после пересечения границы незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно предварительной информации, благодаря этой схеме злоумышленники экспортировали товаров на свыше 8,5 млн грн. Оперативники спецслужбы провели ряд обысков по местам жительства фигурантов производства, а также в офисах, на складах и в транспортных средствах.

СБУ залишила терористів ДНР без продуктів / Фото: СБУ

СБУ залишила терористів ДНР без продуктів / Фото: СБУ

СБУ залишила терористів ДНР без продуктів / Фото: СБУ

СБУ залишила терористів ДНР без продуктів / Фото: СБУ


Были задержаны участники противоправной схемы, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении СБУ.

Суд оставил одного из фигурантов в СИЗО с правом внесения залога в размере 4,5 млн грн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров