Двое военных подорвались на растяжке на Донбассе, фото: «24 канал»

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На Донбассе двое военных подорвались в районе населенного пункта Шумы, где недавно планировали провести «инспекцию» позиций украинских военных оккупантами.

Инцидент произошел сегодня, 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Военные получили ранения в результате взрыва гранаты РГД-5, которая, вероятно, была установлена ​​в виде растяжки. Их госпитализировали в больницу в Торецке, состояние пострадавших военных стабильное, удовлетворительное.

Отмечается, что ранения получили полковник Александр Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский, которые находились в районе, где произошел инцидент, с целью стандартной проверки ситуации.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, 10 сентября боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Шумы на участке, где должна была состояться встреча представителей Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) и ОБСЕ.