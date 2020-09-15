Украинский военный подорвался на Донбассе

Украинский военный получил ранение на Донбассе, фото: «Информатор»

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Ракурс

Война на Донбассе продолжает сопровождаться потерями среди украинских военных.

Сегодня, 15 сентября, во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный из состава Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

Отмечается, что инцидент произошел на Приазовье в районе населенного пункта Водяное.

Пострадавшего военного госпитализировали, у него ранения средней степени тяжести.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, на месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

27 июля на Донбассе был объявлен режим прекращения огня. Однако за прошедшее время зафиксирован уже ряд случаев нарушения боевиками перемирия.

Напомним, 8 сентября двое украинских военных подорвались на противопехотной мине ПНМ-2.