Український військовий підірвався на Донбасі

Український військовий дістав поранення на Донбасі, фото: «Інформатор»

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Війна на Донбасі продовжує супроводжуватися втратами серед українських військових.

Сьогодні, 15 вересня, під час проведення інженерних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий зі складу Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Зазначається, що інцидент стався на Приазов’ї в районі населеного пункту Водяне.

Постраждалого військового госпіталізували, в нього поранення середнього ступеня важкості.

Обставини інциденту встановлюються, на місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

27 липня на Донбасі було оголошено режим припинення вогню. Втім, за час, що минув, зафіксовано вже низку випадків порушення бойовиками перемир’я.

Нагадаємо, 8 вересня двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні ПНМ-2.